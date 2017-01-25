Yoga (Yin-yoga/nörojenik Yoga)

Yin Yoga



Tamamen meditatif bir ders olan yin yoga ile günlük yorgunluğunu yok edip, bedenini derinden esnetip rahatlatabilirsin...Bu ders ile bedenini fark edip vücuduna detoks etkisi yapabilirsin...



Yinyoga'da amaç; bağ dokuları esnetmek ve rahatlamak ve vücudumuzda ki akapunktur noktalarını aktif hale getirmektir...



Yin yoga sürekli poz değişikliğinin yoğunluğu içinde kendimizi kaybedeceğimiz çok fazla hareketle değil, zihni meşgul edecek kadar yeterli hareket ve içsel fiziksel duygu deneyimindeki değişimle kendisini beşer dakikalık kısa süreli meditasyon serisi gibi hissettirebilir. Her poz kendine özgü bir "deneyim" yaşatır. Bu da keşfedilecek sürekli değişen deneyim modelidir.



Herkese uygun bir seviyede yapılabilir, ruhunun derinliklerine inmek ve bedenini fark etmek istersen seni Yin Yoga dersine bekleriz...



Unutma herkes yoga yapabilir...İster çok kilolu ol, istersen çok zayıf;...istersen çok esnek ol, istersen olma, yeter ki harekete geç ve hayatına yoga'yı dahil etmeyi iste...



Yoga Eğitmen : Cüneyt Asi Duru



Ders Günleri ve saatleri:



Pazartesi Günü Saat: 19: 45 - 21: 15



Perşembe Günü Saat: 12: 00-13: 30



4 Ders Ücreti: 200TL



Eğitim Yeri : Aqua Yaşam Kişisel Dönüşüm Merkezi



İletişim : [email protected]



0530 516 12 00



Nörojenik Yoga



Nörojenik yoga, sinir sisteminde uzun vadede biriken enerjinin boşaltılarak uygulandığı, stres azaltma ve travma iyileştirme tekniğidir.



Beklenilmeyen ve ani gelişen durumlarla karşılaştığımızda, otonom sinir sisteminde, savaş-kaç-don tepkileri ile müthiş bir enerji ortaya çıkar ve bu enerjinin beden tarafından boşaltılamadığı durumlarda kronik stres ve travma semptomları görülmeye başlar. Uyku ve yeme bozuklukları, kronik yorgunluk ve fiziksel ağrılar, sürekli endişe hali, öfke patlamaları, depresif ruh hali bu semptomlardan en yaygın olanlarıdır.



Nörojenik yoga tekniği, nefes ve bazı yoga pozları aracılığıyla sinir sistemini uyararak organizmanın doğal olarak verdiği titreme ve seğirme tepkilerinin istemsiz bir şekilde ortaya çıkmasını ve bu şekilde organizmanın rahatlamasını sağlar.



Nörojenik yoga, Amerika'da çok yaygın olarak kullanılan bilimsel temelli bir travma ve stres azaltma programıdır.



Yoga ve Meditasyon Eğitmeni : Azize Şahin



Ders Günleri ve saatleri:



Salı Günü Saat: 20: 30 - 21: 45



Perşembe Günü Saat: 20: 00 - 21: 15



4 Ders Ücreti: 250TL



Eğitim Yeri : Aqua Yaşam Kişisel Dönüşüm Merkezi



İletişim : [email protected]



0530 516 12 00