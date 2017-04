Yoga @ Swissotel Sultan Park Nihan Hantal İle

Greenery Weekends kapsamında gerçekleşen bahçede yoga etkinlikleri Swissotel The Bosphorus, Istanbul'da! Arp, hangdrum, flüt gibi enstrümanların canlı performansı ve değerli eğitmenler eşliğinde yemyeşil bir bahçede yoga yapmak, yemyeşil doğanın tertemiz havasını solumak ve ruhumuzu tazelemek için şehrin merkezindeki Sultan Park'ta buluşuyoruz. Günün batmaya hazırlandığı dakikalarda kendi bedenimizde yeniden doğuyoruz!



HAYATINIZA 'YEŞİL' FARKI!



Swissotel The Bosphorus, İstanbul, şehrin göbeğindeki saklı cennet Sultan Park'ta "yeşil" temalı hafta sonları düzenliyor: 'Greenery Weekends' Karmaşadan ve yorgunluğunuzdan uzaklaşacağınız Greenery Weekends ile tazelenip, yenilenecek, birçok farklı etkinlik ile canlanacaksınız. Greenery Weekends Michael Stewart, Nihan Hantal, Ateş Bağdaş ile yoga, Burak Ergezen'le Çay Atölyesi, Zeynep Tarhan Muslu ile Renk Şifresi, Pürovel eğitmenleriyle Aquafit, Lebriz Dedeoğlu ile meditasyon, açık havada canlı müzik performansları gibi birçok etkinlik içeriyor.



Nihan Hantal Hakkında:



Yoga ile 1999'da New York'ta tanıştı. Profesyonel iş yaşamını, hayatında bir şeylerin eksik olduğuna karar verip bıraktı ve OM Yoga New York'tan Yoga'da Uzmanlaşma sertifikası aldı. Hindistan, Ingiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıs ve Italya'da uzmanlık programları ve atölyeler düzenledi. Yoga tarzı; enerjik, eğlenceli ama aynı zamanda da ayrıntılara önem veren şeklinde özetlenebilir.



Arp: Meriç Dönük



Hangdrum: Deniz Güngör



Müzikal janra: Emir Erünsal



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Swissotel The Bosphorus



Mekan Adresi : Prof. Alaaddin Yavaşça Sk. Vişnezade Mh. Bayıldım Caddesi No: 2



Başlangıç Saati : 29.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Yoga @ Swissotel Sultan Park Nihan Hantal ile



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır