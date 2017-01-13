Yırtık Bohça

Esmeray'dan kendiliğinden hikayeler…



Gökkuşağına neden koşulur? Uğur böceği uçar, ne uçmaz? Trans kadın partneri gay değilmiş, eşcinsel değilmiş, heteroseksüel değilmiş, anam bacım ya neymiş? Bir amca aynı zamanda nasıl "çok güzel bir kadın" olabilir? Subay, ahali, garson, bulaşıkçı, patron, taksici nasıl aynı hikayede buluşur? Kimin bacağı daha güzeldir? Esmeray'a verilen çiçek Mehmet'ten nasıl geri alınır? Namusu oturttular baş köşeye, ahlak kaçtı dip köşeye! Aman Esmeray'ı dinlerken kaçmayın bir yere!"