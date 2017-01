Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren Los Angeleslı etnik - rock grubu "yirmi7",11 Ocak'ta Dorock XL Sahnesi'nde...



Modern rock ile klasik Türk müziği ezgilerini birleştiren Los Angeleslı bir etnik - rock grubu olarak kurulan "yirmi7", ismini 27 yaşında hayatlarını kaybeden Jimi Hendrix, Jim Morrisson, Janis Joplin, Kurt Cobain ve diğerlerinin anısına "yirmi7"olarak almıştır.



Okan Şarlı (Bas – Vokal), Murat Arıkan (Gitar) ve Saddler Samayoa (Davul) oluşan "yirmi7" Grubu,Whisky a Go Go, The Viper Room, The House of Blues ve Hard Rock Café gibi dünyaca ünlü mekanlarda sahne aldı. 2011 yılında, ABD'nin en prestijli müzik dergilerinden "Music Connection" tarafından "Top Unsigned Band of the Year" seçilen "yirmi7"'nin 2012 yılında "No Chemical Love" şarkısı "Artists in Music" ödüllerinde "En İyi Indie Rock" şarkısı olarak gosterildi.



Daha sonra single olarak çıkarttıkları "Second Mind" isimli şarkıları ise James Franco ve Heather Graham'in oynadığı "About Cherry" filminde kullanıldı. ABD'de 60.000'den fazla kişinin katıldığı ünlü sanat ve müzik festivali "Burning Man"de "Güzellik, İlham ve Mükemmellik için Burning Man Ödülü" nü de alan grup festivalde sahne de aldı. 2015 yılının son günlerinde Türkiye'de yayınladıkları ilk single olan "Muhtemel Aşk" şarkıları ile dijital platformlarda,radyolarda ve video müzik kanallarında aylarca 1 numarada kalan ve kısa zamanda geniş bir hayran kitlesi edinen "yirmi7" geçtiğimiz aylarda yeni single'ları "Sokak Lambası" nı sevenleriyle buluşturdu.