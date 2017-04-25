Yine Yeniden Newcastle
İngiltere’nin köklü kulüplerinden Newcastle United yeniden Premier Lig’e yükseldi.
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Newcastle United yeniden Premier Lig'e yükseldi.
İngiltere'nin en köklü kulüplerinden olan Newcastle United, İngiltere Championship'in 44. haftasında sahasında karşılaştığı Preston North End'i 4-1 mağlup ederek bitime iki hafta kala ikinciliği garantileyip Premier Lig'e yükselme hakkı elde etti.
İngiltere Championship'te 44. hafta itibariyle 88 puanla 2. sırada yer alan siyah-beyazlılar, geçen sezon 37 puanla 18. sırada küme düşmüştü.
İngiltere'de Premier Lig'e yükselecek diğer takım ise Championship'i 3, 4, 5 ve 6. sırada bitiren ekiplerin play-off mücadelelerinin ardından belli olacak. - İSTANBUL
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