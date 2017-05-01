Yine Olay, Yine Kavga, Yine Ölüm!

Bahia ile Vitoria arasında oynanan maçın öncesi ve sonrasında büyük olaylar yaşandı.



Brezilya Kuzeydoğu kupasında karşılaşan iki takım arasında oynanan ilk maçı Vitoria 2-1 kazanmıştı.



Bu maçlardan önce Nisan ayında Brezilya federasyonu, tribünlerdeki taraftarların yüzde 15'inin karışık oturmasına karar vermişti.



Olayları sona erdirmesi amaçlanan bu karar sonrası, şiddet daha da arttı.



Önce bir taraftar maç öncesi vurularak öldürüldü. Ardından da içinde 3 Vitorialı futbolcunun bulunduğu araca silahlı saldırı oldu.







Son olarak da rövanş maçı sonrası iki takım futbolcuları tekme tokat birbirine girdi.



Maçı Bahia 2-0 kazanınca, 90. dakika sonrası ortalık adeta arenaya döndü.



Kaynak: Sporvadisi.com