Yine Abd, Yine Siyahi Şüpheliye Polis Şiddeti

ABD'de polis şiddeti görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Ohio eyaletinin Columbus şehrinde siyahi bir şüphelinin gözaltına alınması sırasında bir memurun orantısız güç kullandığı görüldü. Polisin yerde yatan şüphelinin kafasına önce ayağıyla bastırdığı yansıdı amatör kameraya. Ardından o memur dizini siyahi zanlının kafasını koydu ve bir süre öyle tuttu. Şahıs, diğer polisler geldikten sonra ayağa kaldırıldı ve polis merkezine götürüldü.



(İHA)