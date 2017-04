İstanbul, Antalya ve İzmir'de saç ekimi ile estetik uygulamaları alanında hizmet veren bir firma, Alsancak'taki şubesini törenle açtı. Firmanın genel müdürü Yılmazer, "İzmir'in turizm ve sağlık potansiyelini tanıtacağız" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin saç sağlığı açısından tanınan bir firma, İstanbul, Antalya gibi illerden sonra sağlık turizminde dikkatleri İzmir'e çekmek için yeni bir tanıtım hamlesi başlattı. Dubai merkezli Mbc Group ile yapılan anlaşma yapan Rotalife, bu kapsamda Alsancak'ta yoğun bir katılımla şubesini açtı. İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Behzat Özkan'ın katılımı ile gerçekleşen açılışa çok sayıda davetli katıldı. Yeni şubenin hayırlı olması temennisinde bulunan Prof. Dr. Özkan, İzmir'in sağlık turizmine yönelik hedeflerine kamu hastaneleri olarak kararlı adımlarla ilerlediklerini, özel sektörün bu yöndeki çalışmalarından da büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Prof. Dr. Özkan, yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı genel müdür İsmet Yılmazer'i ve ekibini de tebrik ederek, "Özel sektörün sağlık turizmine yönelik projelerini bizler de her zaman destekliyoruz, onların çalışmalarından heyecan duyuyoruz" diye konuştu.



Firmanın genel müdürü Yılmazer de, yeni tanıtım projesi hakkında bilgi verdi. Yılmazer, "Mbc, 10 kanalı ile özellikle Arap ülkelerindeki izleyiciler üzerinde önemli bir etkiye sahip. Mbc TV, aynı zamanda en büyük Türk dizilerinin de yayınlandığı kanal olarak dikkat çekiyor. Dolayısıyla ülkemize ilgisi olan, Türk dizilerinden az çok Türkiye'yi bilen ve merak eden büyük bir izleyici kitlesine İzmir'in turizm ve sağlık potansiyelini tanıtacağız" dedi.



Grubun Mbc4 kanalında Ocak ayında başlayıp Eylül ayına kadar devam edecek yayın sezonu boyunca yayınlanacak 'Visit to be Treated' programında Rotalife ile birlikte İzmir'in turizm potansiyeline dikkat çekeceklerini belirten Yılmazer, "Arap ülkelerinden başta saç ekimi olmak üzere İzmir'e zaten yoğun bir ilgi var; ancak İzmir'in bu alanda tanıtım eksiği vardı. Kendi imkanlarımız dahilinde bu eksiği gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - İZMİR