TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan ve Bandırmaspor'un Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Üst lige çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Vural, Bandırmaspor'un maçtaki üç golünün de kontra ataklardan geldiğini vurgulayarak, "Bizi mutlu eden bir tablo çıkmadı ortaya. Maçın başından sonuna kadar kazanmak isteyen bir Göztepe vardı. Önde olmak,bir an evvel pozisyon bulmak, rakibe yakın oynamak ve bu anlayışla oynamaya çalışan bir Göztepe. Tabii bunun karşılığında da çok miktarda kontra yememiz söz konusu. Bu kadar deneyimli bir takımın bu derece kontra atak yememesi lazım. Belli ki takım önde oynuyor, bütün bunlara çalışılmış bir hafta var. 22. dakikada atağa çıkarken Halil'in verdiği bir geri pasta kalemizde golü gördük. Dakika 50, Soner çıkarken bir pas hatası yaptı, döndü bizim oyuncumuz kendi kalesine attı gibi geldi. Orada bir karambolde topa vurmaya çalışırken, rakibe çarptı ve ikinci gol oldu. Üçüncü gol de biz skoru değiştirmek adına bir çaba verirken oldu. Takımın iyi tarafı, skoru değiştirmek adına son 21 dakika inanılmaz bir mücadele verdiler ama maalesef yeterli olmadı. Bizim 74. dakikada yediğimiz golden sonra verdiğimiz bir cevap var. Sonrasında da kaçırılmış pozisyonlar var. Ben oyuncu arkadaşlarımı çabalarından dolayı kutluyorum. Göztepe üst lige çıkmak istiyor ve bu maçları muhakkak kazanması lazım. Ama kazanmayı istemek kazanmak adına yeterli olmuyor. Daha fırsatları değerlendiren, konuşulmuşları daha fazla yerine getirmeye çalışan bir takım gibi olabilmiş olsaydık belki oyunu çevirebilirdik" ifadelerini kullandı.



"Bandırmaspor'u kutluyorum"



Göztepespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımın bu haftaki puan kaybını ve önümüzdeki hafta oynayacakları Adana Demirspor maçı ile ilgili düşüncelerini de aktardı. Vural, "Bu hafta da rakiplerimiz birbirleri ile oynuyor, aralarında puan kaybı olacak. Belki çok büyük kopmalar olmayacak. Önümüzdeki Adana Demirspor maçımız var. Hemen gidip bu maça hazırlanacağız. Vereceğimiz çabadan kimsenin şüphesi olmasın. Bu takım oyundan düşmeyecektir. Takımın oyun anlayışının değiştiğini ve kısa zamanda çok yol katettiğimizi düşünüyorum. İnşallah Adana Demirspor maçı kötü gidişimizin bir sonu olur diye düşünüyorum. Hakem kardeşimi kutlarım, çok iyi bir maç yönetti. Bandırmaspor'u kutluyorum, çünkü iki takımdan biri ve düşmemeye oynuyor. Bu sonuçla Bandırmaspor takımı bir umut içine girdi. Tabii üç puan kaybımız bizi çok üzdü. Soyunma odasında sessizlik ve üzüntü hakim. Bu bile takımın iyi olması adına çok güzel bir tavır bana sorarsanız" şeklinde konuştu.



"Üst lige çıkma uğraşını vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın"



Tayfur'un yaptığı top kayıpları ve 43. dakikada oyundan alınması konusunda basın mensuplarından gelen soruyu da yanıtlayan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:



"Daha önce de alabilirdik ama Tayfur bizim güvendiğimiz bir oyuncu. Bugün çok fazla üretemedi, Halil çok fazla üretemedi. Geldiğimden bu yana üretemiyorlar daha doğrusu. Bunlar bizim güvendiğimiz iki oyuncumuz. Sanırım onlar da toparlayacaklar. Yapacak bir şey yok. İki maçtan bu yana tüm teşebbüsleri sonuçsuz kalıyor. İkinci devrenin sonlarına doğru Halil biraz toparladı. Tayfur kardeşim için de, oyundan çıkmış olması yarın oynamayacağı anlamına gelmiyor. Bugünkü formsuzluğu maalesef bize bir katkıda bulunamadığındandır. Soner'i aldık oyundan Prince'i soktuk. Hakan hücum anlamında çok destek veremedi diye düşündük. Oyunun bitmesine 25 dakika vardı, Umut'u aldık. Soner çok kötü olmamasına rağmen iki forvetli oyuna dönmeye çalıştık. Başarılı olamadık maalesef ama arkadaşlarımın kazanmak adına verdikleri uğraş beni memnun etti. Umarım 4 gün sonra oynayacağımız maçı kazanıp, ilk iki şansımızı devam ettirmek, olmuyorsa da play-off çemberinde kalıp, farklı bir yoldan üst lige çıkma uğraşını vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın."



"Bugün futbol tesadüfleri bizim adımıza kötüydü"



TFF 1. Lig'in oyun kalitesi üzerine sorulan bir soru üzerine Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, şu cevabı verdi:



"Top oynanan bir lig değil. Görüldüğü üzere dört tane üst üste pas yapan takım yok. Daha çok sıkışıldığında öne vurulan bir lig. Bu konuda da çok uğraş veriyorum. Futbolcularıma top oynayın, futbol oynanırsa seyredeni var diyorum ama bu lig kendine bir misyon seçmiş. Bu ligde top oynanmaz, mücadele edilir. Mücadeleyi iyi yapan takımlar da başarılı olur diye düşünülüyor. Bana sorarsanız çok doğru bir düşünce değil. Buraya millet kavga görmeye gelmiyor. Oyundaki kavgayı kastediyorum. Oynamayı düşünerek oynamak lazım. Dünden bugüne değişmiyor tabi bu düşünce. Futbolcular buna mümkün olduğu kadar oynayarak cevap vermeye çalışıyorlar. Sonuçta oynamadan kazanılmıyor bu tesadüflerle. Bugün futbol tesadüfleri bizim adımıza kötüydü. Bu tesadüflerle sonuç alan takım Bandırmaspor oldu. Kutluyorum kendilerini." - BALIKESİR