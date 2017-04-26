Yılmaz Vural: "Süper Lig İnancımızı Koruyoruz"

TFF 1'inci Lig'de Adana Demirspor galibiyetiyle son 5 haftaya girerken ikinci sıradaki Eskişehirspor'la arasındaki puan farkını yeniden 3'e indiren Göztepe'de Teknik Direktör Yılmaz Vural, Süper Lig inançlarını koruduklarını söyledi.



Yılmaz Vural, tesislerde düzenlediği basın toplantısında "İnatçı insanım ve başarmaktan başka düşüncem yok. Bu yüzden anılarımdan oluşan ve mayıs ayında çıkacak kitabıma 'İnadım inat' ismini koydum. Yöneticilerle bile konuşurken, 'Aranızda inanmayan varsa sorun çıkarırım' diyorum. 5 maç sonra hedefe ulaşacağız" dedi.



46 puanla 6'ncı sırada olduklarını ve Süper Lig için kalan 5 haftayı kayıpsız geçmeleri gerektiğini belirten Vural, "50'li puanlar bizi doğrudan Süper Lig'e çıkarmaz. Kalan 5 maçta 15 puan alırsak 61 puanla direkt çıkma şansımız olur. Cumartesi günü lider Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda oynayacağımız müsabakada kafamızda beraberlik değil, kazanmak olacak. 1 puan bize yetmiyor" diye konuştu.



Son 4 deplasmandan puan alamayan, ikinci yarıda İzmir dışında maç kazanamayan sarı kırmızılı ekibin tecrübeli çalıştırıcısı, 5 gün içinde üst üste lider Evkur Yeni Malatyaspor ve üçüncü sıradaki Sivasspor'la oynayacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Biz Malatya deplasmanındayken rakiplerimizden Sivasspor ve Giresunspor birbirleriyle oynayacak, Eskişehirspor ise düşme hattındaki Mersin İdmanyurdu'yla deplasmanda karşılaşacak. Kazanırsak lig bizim için çok farklı bir boyuta gelir. Teknik direktörlük kariyerime başladığım Malatyaspor zirvede 10 puanlık avantajını kaybedip stres yaşamaya başladı.



Seyirci cezaları var. Artık kimsenin puan kaybetme lüksü yok. Deplasman galibiyeti bizi çok avantajlı bir konuma taşıyabilir. Bu periyotta Ekur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'la oynamanın şans olduğunu düşünüyorum. Bu durumda onların başka maçlarda kaybetmelerini beklemeyeceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz."



Geçen hafta içinde son sıradaki Bandırmaspor'a mağlup olduktan sonra Adana Demirspor karşısında güçlü bir reaksiyon gösterdiklerini vurgulayan Yılmaz Vural konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bandırmaspor maçından sonra takımın yüzde yüz farklı performans sergilemesi bizi sevindirdi. Geçen hafta içinde Başkan Mehmet Sepil'i ilk kez bu kadar gergin, agresif gördüm. Futbolcular Sepil'in mesajlarını iyi algıladı. Tek maçta farklı bir boyuta geçtik. Takımda değişiklikler yapıp verim aldık. Taraftar da takıma sahip çıktı. Bu performans bizi hedefe taşıyabilir. Kulübün önemli stat, tesis projeleri var. Göztepe bu ligde durmayacak. Şimdi olmazsa önümüzdeki dönemde üst lige çıkacak. Gönül ister ki benim olduğum dönemde çıksın. Geçmişte 2 maç kazansak 52 puanla ikinciydik ama geçmiş bitti ve ondan öğrendiklerimizle ileri gideceğiz. İsim, geçmişle değil yaptıklarınızla oluşur. Futbol şansı da yanımızda olursa önümüz açık."



GÜNAY YARIM SAAT AĞLADI



Göztepe Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 3-2 kazandıkları son Adana Demirspor mücadelesinde 2 farklı öne geçtikten sonra santradan gol yiyen kaleci Günay'ın 90 dakika bitiminde galibiyete sevinmek yerine soyunma odasında göz yaşlarına boğulduğunu söyledi. Vural, "Günay galibiyetten sonra içerde yarım saat ağladı. Onu teselli ederken, 'Oğlum daha ne istiyorsun tarihe geçtin' diyerek esprili yaklaşımla moralini düzeltmeye çalıştım" diye konuştu.



- İzmir