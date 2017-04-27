Yılmaz Vural, İlk Kitabını İmzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Yılmaz Vural, yeni yayımlanan "İnadım İnat" isimli kitabı için düzenlenen imza gününe katıldı.



Vural, İzmir Kitap Fuarı'nda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve takım futbolcularının da yer aldığı imza gününde yaptığı açıklamada, kitabın çıkmasının çok keyifli olduğunu söyledi. Kitapta kendisini anlattığını belirten Vural, "Burada nasıl bir başarı hikayesi, neler olmuş, belki kişisel gelişim, belki bir roman, belki bir biyografi... Hepsi var içinde, umarım benden sonraki nesillere küçük de olsa bir ışık tutar." dedi.



Vural, kitap imzalamanın, sözleşme imzalamaya göre daha heyecanlı olduğunu anlatarak, "Bu çok heyecanlı, bu beni aşıyor. Bu beni anlatıyor, öteki başka bir şeydi, o da insanlara heyecan veriyor. Kolay değil Göztepe benim 27. takımım. İnşallah burası son olur." diye konuştu.



Kitapta başarmak adına insanın kafasına taktığı şeylerden vazgeçmemesi gerektiğini anlattığını kaydeden Vural, şu ifadeleri kullandı:



"İnsanda başarma hırsı ve inadının olması gerektiğini anlatıyor. Çünkü yaşam her zaman iniş çıkışlarla dolu, hiçbir zaman demoralize olmamak lazım. Bir şeye sarıldığınız zaman onu elde etmek adına elinizden ne geliyorsa yapmanız gerekiyor. Tabii ki kader bu, oluyor olmuyor ama en azından uğraşı vermek gerekiyor. Bu ismi bulurken çok uğraştık. İnanın Cem Yılmaz'dan Zafer Algöz'e tüm sanatçı arkadaşlarımdan hepsi destek oldu bana ama ben bunda karar kıldım ve "İnadım İnat" oldu bunun ismi."