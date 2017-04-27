Yılmaz Vural, Anılarını Kitapta Topladı

TÜRK futbolunda en çok kulüp çalıştıran teknik adam olan, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'nin Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yazdığı kitapla anılarını paylaştı.



Vural'ın mayıs ayında raflarda yer alacak 'İnadım İnat' isimli kitabı İzmir Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşacak.



Başkan Mehmet Sepil, Başkan Vekili Talat Papatya ve sarı kırmızılı futbolcular, deneyimli teknik adamı kitap tanıtımda yalnız bırakmadı. Hayranlarına imza da dağıtan Vural, "Hayatımda her zaman başarılı olabilmek için çok çalıştım. İnatla zorlukların üstesinden geldim. Kitabımda da yaşadıklarımı paylaştım" diye konuştu.



- İzmir