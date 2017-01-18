Yılmaz Vural'a Göre Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Şansı...

FutbolArena - Türk futbolunun önemli isimlerinden Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Adanaspor beraberliğini yorumlarken, ligin zirvesinde yer alan Başakşehir hakkında da önemli bir iddiada bulundu. Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansıyla ilgili yorum



TRT Radyo Haber'de katıldığı programda konuşan Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin, Adanaspor ile berabere kalmasının sürpriz olmadığını söyledi ve Başakşehir'in önümüzdeki günlerde flaş bir santrfor transferi yapacağını iddia etti.



"ADANASPOR BERABERLİĞİ SÜRPRİZ DEĞİL."



İlk yarıda Adanaspor'un ortaya koyduğu futbola bakacak olursak Fenerbahçe'nin aldığı beraberlik sürpriz değil. Burada Adanaspor'un performansını arka plana atmayalım. Şimdi duruma bir bakalım. Fenerbahçe bu hafta Başakşehir ile oynayacak ve Başakşehir'i de yense 2'ye düşecekti. Şimdi 7 puan fark var. Şimdi varsayalım bu hafta Fenerbahçe, Başakşehir ile oynayacak ve eğer Adanaspor maçından sonra Başakşehir'i de yenseydi ne kadar avantaj olacaktı. Şimdi 7 puanlık farktan dolayı herkes stres altında."



"52 BİN SEYİRCİ GELEBİLİR BU HAFTA."



"Fenerbahçe'de taraftar çileden çıkmış zaten. Seyirci sayıları ortada. Başakşehir maçında da puan kaybı yaşanırsa o zaman her şey işler zorlaşır. Tabi her şey bitmez. Futbol bu ama uzaklaşırsınız. Ben Başakşehir maçında 52 bin seyirci gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü sezonun en önemli maçı. ya tamam, ya devam. Fenerbahçe taraftarı son bir şans verebilir takıma."



"BAŞAKŞEHİR ÖNEMLİ BİR SANTRFOR OLACAK"



"Başakşehir iddialı konuşmuyor ama 'şampiyon olacağım' dercesine işler yapıyor. Büyük takımların istediği İrfan Can'ı aldılar. Savunma oyuncusu aldılar önemli. Kulağıma geliyor. Bir tane de çok ciddi transfer olacak. O da santrfor! Büyük bir bomba patlacaklar. Ondan sonra da Başakşehir'in vereceği mesaj, "Bir dakika beyler! Ben ağzımla değil ama yaptıklarımla şampiyon olacağım." diyecek."