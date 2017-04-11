Yılmaz Sütçü

Yılmaz Sütçü 11 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...Detaylar : İl : İstanbulİlce : KadıköyMekan : Ark Music & GigsMekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/FBaşlangıç Saati : 11.04.2017 21: 30: 00Bitiş Saati : 11.04.2017 23: 30: 00Kategori : Yılmaz SütçüTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.

Yılmaz Sütçü

Yılmaz Sütçü 11 Nisan'da Ark Music & Gigs sahnesinde sizlerle...

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Ark Music & Gigs

Mekan Adresi : Bağdat Caddesi No: 304/F

Başlangıç Saati : 11.04.2017 21: 30: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 23: 30: 00

Kategori : Yılmaz Sütçü

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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