Yılmaz Özdil: Biz ve Bizim Gibi Düşünenler Sadece Yunanlıları Denize Dökmedi

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programının konuklarından Usta Yazar Yılmaz Özdil çok konuşulacak iki fotoğrafı canlı yayında göstererek, fotoğrafların hikayelerini anlattı. Yunan mangasının bir Kuvayi Milliye kahramanını direğe bağlayıp ateşe dizerken çekilen fotoğrafta bir Osmanlı subayının İngiliz subayı ile birlikte bu infaza nezaret etmesi izleyenlerin adeta kanını dondurdu.