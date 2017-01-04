Yılmaz: "Müftülüğümüze Gereken Desteği Vereceğiz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Belediyemiz ile müftülük arasında işbirliği gereken çalışmalarda her zaman gereken desteği vereceğiz" dedi.



Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Toplumu dini konular hakkında aydınlatma görevi üstlenen müftülüklerin görevinin çok kutsal olduğunu belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Samsun İl Müftülüğümüzün çalışmalarını yakinen takip ediyorum. İl Müftümüzün bugüne dek tecrübe edindiği değerleri, bilgi ve birikimini toplumu aydınlatma noktasında değerlendirmesi bizleri mutlu ediyor. Belediyemiz ile müftülük arasında işbirliği gereken çalışmalarda her zaman gereken desteği vereceğiz. Ben ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Yılmaz'ın Samsun için gece-gündüz demeden yaptığı çalışmaları başarılı bulduklarını belirten Müftü Veysel Çakı Başkan Yılmaz'a Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı takvimi hediye etti. - SAMSUN