Yılmaz: "Kazak Turistler Ülke Turizmimiz Açısından Pazarın Önemini Arttırıyor"

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kasımoğlu Kerim Yılmaz, Kazak turistlerin kişi başı harcama oranında Ruslardan daha bonkör olduklarını söyleyerek, "Türkiye'ye gelen Kazak turistlerin ağırlıklı olarak yüksek gelire sahip olması ve global ölçekte yaşanan ekonomik krizden çok etkilenmemesi de ülke turizmimiz açısından pazarın önemini arttırıyor" dedi.



Kazakistan Uluslararası KITF Turizm Fuarı'nda Alanya'yı temsil eden ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kasımoğlu Kerim Yılmaz, Almatı şehrinde düzenlenen fuara 32 ülkeden 330 turizm şirketinin katıldığını söyledi. Rusya Turizm Fuarı'ndan sonra Avrasya coğrafyasında düzenlenen en büyük fuar olduğunu ifade eden Yılmaz, "Almatı şehri 2 milyon nüfusa sahip. 20 milyona yakın nüfusu olan Kazakistan'da düzenlenen fuarda bu sene yaklaşık 330 şirket ve 32 ülkenin katılımı oldu. Almatı Atakent Fuar ve Sergi Merkezinde yapılan tanıtım çalışmaları üç gün sürdü. Fuarda ön plana çıkan ülkeler, Türkiye, Endonezya, Rusya, Güney Kore, İspanya, Bulgaristan, Çin, Gürcistan ve Yunanistan oldu. Kazaklar kültürel bağlar nedeniyle Türklere oldukça yakınlar. Türkiye'ye gelen Kazak turistlerin ağırlıklı olarak yüksek gelire sahip olması ve global ölçekte yaşanan ekonomik krizden çok etkilenmemesi de ülke turizmimiz açısından pazarın önemini arttırıyor" dedi.



"Konaklama süreleri 7-14 gün"



Kazak vatandaşların turistik anlamda tercih ettikleri ülkeler listesinde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tayland ve Almanya'nın başı çektiğini belirten Kerim Yılmaz, "Kazakların ortalama konaklama süresi 7-14 gün arasında. Tercih ettikleri konaklama türü ise 4-5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri. Diğer pazarlardan farklı olarak lüks alışverişe ve dışarıda yeme-içme ve eğlenmeye düşkünler. Çocuklu kalabalık aile şeklinde tatille çıkıyorlar" ifadelerini kaydetti.



"Favori destinasyonları Antalya"



Yılmaz, "Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını tatil için tercih ediyorlar. Türkiye seçimlerindeki en önemli sebep ise deniz, kum ve güneş. Kazak turistlerin ilk tercih ettikleri destinasyonlar sırasıyla Antalya, İstanbul, Marmaris ve İzmir. Bu pazar kaynağında lükse düşkün ve paralı turistlerin olması nedeniyle hizmet ve serviste kalitemizi yüksek tuttuğumuz sürece kazanan turizm sektörü ve döviz girdisi bakımından ülkemiz olacaktır. Kazaklar kişi başı harcama oranında Ruslardan daha bonkörler" diye konuştu.



"Alanya'ya talep yüksek"



Bölge rezervasyonlarının geçen senenin üzerinde olduğunu kaydeden ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kasımoğlu Kerim Yılmaz, "Son günlerde charter uçuşlarının Rusya tarafından iptal edileceğiyle ilgili iddiaların basında yer almasıyla Türkiye satışlarının yüzde 70 azaldığı söylendi. Catt Tour ve Kalanit Tours gibi 50 binin üzerinde yolcu sayısına ulaşan firmaların yetkililerinden aldığım bilgilere göre Alanya'ya talep yüksek." - ANTALYA