Yılmaz Erdoğan 12 yıllık bir aranın ardından tek kişilik oyunu "Münaşaka" ile 8 Nisan'da Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sizlerle buluşuyor.



Uzun soluklu bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşacak olan Yılmaz Erdoğan, bir yandan dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitleriyle bir yandan da kendine dair merak edilen sorulara vereceği cevaplarla seyirciyi çok komik ve "hakiki" bir yolculuğun içine alacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. No: 75



Başlangıç Saati : 08.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Yılmaz Erdoğan - Münaşaka



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır