Yılmaz Erdoğan 12 yıllık bir aranın ardından tek kişilik oyunu "Münaşaka" ile 6 Nisan'da Moi Sahne'de sizlerle buluşuyor.



Uzun soluklu bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşacak olan Yılmaz Erdoğan, bir yandan dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitleriyle bir yandan da kendine dair merak edilen sorulara vereceği cevaplarla seyirciyi çok komik ve "hakiki" bir yolculuğun içine alacak.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Başakşehir



Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne



Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4



Başlangıç Saati : 06.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Yılmaz Erdoğan - Münaşaka



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır