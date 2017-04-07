Yılmaz Erdoğan'ın Yeni İmajını Görenler Gözlerine İnanamadı

Ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, ilginç şapkası ve yuvarlak çerçeveli güneş gözlükleriyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun "Dedeme benzettim" notuyla paylaştığı yeni imajını görenler ilk balışta, Erdoğan'ı tanımakta güçlük çekti.

"DEDEME BENZETTİM"

İşte Yılmaz Erdoğan'ın paylaşımına eklediği not:

Dedeme benzettim. Dama çıkardı kürsüsünü alırdı, otururdu, bakardı nehre... Kafasında yıpranmış lengerli fötr ve şunu derdi Kürtçe (zemanik te gevirr ser gevir naskini dike derdi) "Zaman gelecek taş taş üstünde kalmayacak!" Nerede eski anlatıcılar... Akıl hocalarımızdı.