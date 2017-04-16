Yılmaz Erdoğan'ın Eşi Belçim Bilgin Oyunu Kullandı
Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin oyunu kullandıİSTANBUL - Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin oyunu Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı.
Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin oyunu kullandı
İSTANBUL - Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin oyunu Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı.
Yılmaz Erdoğan'ın eşi Belçim Bilgin oyunu kullanmak için Lütfi Banat İlkokulu'na geldi. Geçtiğimiz seçimde eşi Yılmaz Erdoğan ile birlikte okula gelerek oy kullanan Bilgin'in bu kez yalnız olduğu görüldü. Oy verme işlemini gerçekleştiren Belçim Bilgin okuldan ayrıldı. Yılmaz Erdoğan'ın ise Muğla'da olduğu öğrenildi.