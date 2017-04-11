Yılmaz Erdoğan'dan Şiir Var

Uzun bir sürenin ardından Münaşaka adını verdiği şovuyla sevenlerinin karşısına çıkan Yılmaz Erdoğan'dan belgesel müjdesi. Bir şiir kitabı çıkartacak olan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda Yol Güzel adlı bir belgesel için de çalışmalar sürdürüyor. Bu belgesel için bir de şiir okuyan Erdoğan, kendisinden şiir dinlemeyi özleyenleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevindirdi.