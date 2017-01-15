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Yılmaz Erdoğan'dan Radikal Karar! Sinemayı Bırakıyor

Yılmaz Erdoğan'dan Radikal Karar! Sinemayı Bırakıyor

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Yılmaz Erdoğan, radikal bir karar alarak, sinemaya ara vereceğini ve artık tiyatroya yöneleceğini söyledi.

Yılmaz Erdoğan'dan Radikal Karar! Sinemayı Bırakıyor

"Kelebeğin Rüyası" ve "Son Umut" gibi filmlerle beyazperde de adından bahsettiren Yılmaz Erdoğan, radikal bir karara vardı.

"ŞİMDİ AĞIRLIĞI TİYATROYA VERECEĞİM"

Bugünlerde "Münaşaka" ile sahnelerde yer alan Erdoğan, ilerleyen zamanlarda tiyatroya yöneleceğini söyledi. Bir davette ortaya çıkan Erdoğan, "Yıllardır sinema filmi yapıyorum, şimdi ağırlığı tiyatroya vereceğim. Amerika ve Avusturya başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı turnesine çıkacağım" diye konuştu.

"BELÇİM TABİ Kİ FİLMİ İZLEDİ"

Belçim Bilgin ile evli olan ve boşanacakları konuşulan Erdoğan, eşinin "Ekşi Elmalar" filmini izlemediği haberlerine ise tepki göstererek "Belçim tabii ki filmi izledi" diye konuştu.

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