Yılmaz: "Dolarizasyondan Kurtulmamız Lazım"

KotonYönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, AVM Endeksi'nin açıklandığı basın toplantısında konuştu. Yılmaz, "Türkiye'de ticaret yapıyorsak, gelirlerimiz TL ise, giderlerimiz de mümkün olan azami oranda TL olmalı. Kısacası dolarizasyondan kurtulmalıyız" dedi.



KotonYönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, AVM Endeksi'nin açıklandığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Türkiye'de ticaret yapıyorsak, gelirlerimiz TL ise, giderlerimiz de mümkün olan azami oranda TL olmalı. Kısacası dolarizasyondan kurtulmalıyız" ifadelerinde bulundu.



"2023'te biz 500 milyon dolarla, 700 milyon dolar bir ihracatı hedefliyoruz"



Yılmaz, 2023'te 500 milyon dolarla, 700 milyon dolar arası bir ihracatı hedeflediklerini belirterek "Tek başına Koton adına şunu söyleyebilirim. 2023'te biz 500 milyon dolarla, 700 milyon dolar bir ihracatı hedefliyoruz. Bugün için 10 bin kişiye istihdam sağlayan bir firmayız. 2023'te 30 bine çıkmayı planlıyoruz. Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor. Ama diğer taraftan da tabi Türkiye'de iş yapmak o kadar kolay değil. 2012'de BMD bir panel düzenlemiş, o panelde bende varmışım başkan sıfatıyla. Oraya gelirken baktım çünkü o zaman dolarizasyondan bahsetmiştim. Şöyle bir başlık var, sizde internetten bakarsanız göreceksiniz. O zaman fitch bizim dolarımızı yükseltmiş, bende demişim ki dolar 1,80'in altına geldi.Türkiye'ye ciddi bir yabancı sermaye gelecek. Bunların hepsi oldu. Türkiye'ye ciddi bir yabancı sermaye geldi. Bu yabancı sermaye Koton'a da yatırım yaptı. Bugünkü büyümemizin altında bunun da etkisi var. Yalnız dikkatinizi çekerim. 2012'nin kasım ayında dolar 1,80'in altındaymış. Bugün dolar 3,80. Yaklaşık 4 yıllık bir zaman dilimi, kasımdan itibaren. Bu 4 yıllık zaman dilimindeki ciro artışları yüzde 10 olsa, bileşikle baktığımızda yüzde 40-50 arasında metrekare verimliği artışından bahsedebiliriz. Son sene enflasyonun altında bir artış var. Peki dolar ne olmuş. 1,80'den, 3,80'e gelmiş. İki kattan fazla artmış. Bizim bunu görüyor olmamız lazım. Biz bunları havanın günlük güneşlik olduğu zamanda konuşup bu sorunların üzerine odaklanmıyoruz. Hava biraz fırtına çıktı, bu seferde dövizde kirada, AVM'ler bugünkü güncel kurdan kiralarını tahsil edebiliyorlar mı? Burada söylemeye çalıştığım şey şu, bugünler geçecek Türkiye'nin potansiyeli yüksek. Enseyi karartmayalım, biz karartmıyoruz. Bu yıl yine yüzde 40'ın üzerinde büyümeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Koton'un ilk defa yurtdışında açacağı mağaza sayısının, Türkiye'de açacağı mağaza sayısında daha fazla olacağını söyleyen Yılmaz, "Bu sene yurtdışında 39-40 mağaza açacağız. Ama bu problemleri kalıcı bir şekilde çözmek için, şapkamızı önümüze koyup düşünmezsek Türkiye'yi yönetenler, sektörü yönetenler bununla ilgili kalıcı yöntemler geliştirmek için fikir birliği yapmazlarsa, bu problem tekrar tekrar Türkiye'nin önüne gelecek. Çünkü Türkiye genç bir ekonomi, inişli çıkışlı bir seyir var. 2012'de çok günlük gülistanlıktı. Ama 2008-2009'da biz küçülen bir ekonomiydik. Bugün bir takım sorunları konuşuyoruz. Muhtemelen 2020'de biz yine çok büyüyen, keyifli bir ekonominin parçası olacağız. O yüzden ifratla tefrit arasında gidip gelmemek lazım. Sorunun temeline inmek lazım. Biz Türkiye'de ticaret yapıyorsak, gelirlerimiz TL ise, giderlerimiz de mümkün olan azami oranda TL olmalı ve bu sektörü yönetenlerin, devleti yönetenlerin görevi de bunun azami ölçüde sağlanması olmalıdır. Uzun lafın kısası dolarizasyondan kurtulmamız lazım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL