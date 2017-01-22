Yılmaz'dan Öğrencilere Karne Hediyesi

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, öğrencilere karne hediyesi olarak ilçeye çocuk tiyatrosu getirdi.



Belediye Düğün Salonu'ndaki "Maşa ile Koca Ayı Baho" isimli oyunu çok sayıda öğrenci izledi.



Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana her yarıyıl tatilinde öğrencileri tiyatroyla buluşturduklarını söyledi.



İlçeye farklı bir salon kazandırma çabasında olduklarını ifade eden Yılmaz, "Bu salon bize yeterli değil. Allah'ın izniyle yeni yapacağımız yerde, önümüzdeki yıl güzel bir oyun izlettiririz. Yakın sürede inşaatı başlıyor. Bizim için çocuklarımız çok önemli. Onlar bizlerin yarınları, hepinize iyi seyirler diliyorum." dedi.



Oyunu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Kamaşık da izledi.