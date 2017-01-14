Yılın Yıldızları Ödüllerini Aldı

Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri olarak kabul gören törende Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Sosyal Sorumluluk Projelerine verdiği desteklerden dolayı 'Rektörlük Özel Ödülü' aldı.

Bülent Kerimoğlu ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada duygularını şu şekilde ifade etti:

"Biz inanıyoruz ki üniversiteler her zaman akılcılığı, bilimi, sorgulayan eğitimi esas alacaklardır. Yıldız Teknik Üniversitesi de Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden biridir. Biliyorum ki özgürlükçü düşünceyi esas alan bu üniversite, Mustafa Kemal Atatürk'ün o çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacak olan daha nice nesiller yetiştirecektir."

İlk kez 2002 yılında verilmeye başlanan Yılın Yıldızları Ödülleri; 5000 Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisinin oy kullandığı anket sonucunda, 32 kategoride ödül verildi.

15.Yılın Yıldızları Ödülünü kazananların arasında Fikret Orman(Özel Ödül) , İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu, Bülent Eczacıbaşı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Cüneyt Başaran, Kenan Sofuoğlu, Soner Sarıkabadayı, Simge Sağın, Toygar Işıklı, Matrax, Birol Namoğlu, Didem Balçın, Nazlı Çelik de bulunuyor. Ayrıca gecede; LÖSEV, Darüşşafaka, Türkiye İş Bankası, TV 8, Hürriyet kurumlarının yanı sıra %100 Futbol programı, Dağ 2 filmi, Gel Zaman Git Zaman programı, İçerde dizisi, Güldür Güldür Show da yılın yıldızları ödülünü alanlar arasındaydı.

