Yılın Yıldızları Ödülleri" Sahiplerine Verildi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü'nce 15. kez düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.
"Marka Tescil Belgesi" ile belgelenen ve her sene çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren tören, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Törenin açılışında konuşan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, üniversitenin, Türkiye'nin bilim ve eğitim tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.
Şahin, eğitim ve Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getirerek, "Bu süreçte üniversitemize destek veren bütün ilim insanlarımıza, hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversitemiz için çok şeyler söyleyebiliriz ama sloganımız, 'Yıldızlarla bir asra atılan imza'dır." diye konuştu.
Yaklaşık 35 bin öğrencinin verdiği oylarla Arzuhan Doğan Yalçındağ "En Beğenilen İş Kadını", Bülent Eczacıbaşı "En Beğenilen İş Adamı", Cüneyt Başaran "En Beğenilen Ekonomist", Türkiye İş Bankası "En Beğenilen Şirket", Toygar Işıklı ve "İçerde" "En Beğenilen Dizi – Film Müziği", Simge Sağın ve "Yankı" "En Beğenilen Şarkı", Athena "En Beğenilen Müzik Grubu", Sıla Gençoğlu "En Beğenilen Kadın Şarkıcı", Murat Boz "En Beğenilen Erkek Şarkıcı", En Kısa Gecenin Rüyası "En Beğenilen Tiyatro Oyunu", Didem Balçın "En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu", Erdal Beşikçoğlu "En Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu" olarak ödül alırken, TV8 de "En Beğenilen TV Kanalı" oldu.
Nazlı Çelik'in "En Beğenilen Haber Spikeri" ödülü aldığı gecede, diğer ödül alanlar ise şöyle;
"Dağ 2 'En Beğenilen Sinema Filmi', Aslı Enver 'En Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu', Çağatay Ulusoy 'En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu', Hürriyet 'En Beğenilen Gazete', Buket Uzuner 'En Beğenilen Yazar', İçerde 'En Beğenilen Dizi Filmi', Burçin Terzioğlu 'En Beğenilen Kadın Dizi Film Oyuncusu', İlker Kaleli 'En Beğenilen Erkek Dizi Film Oyuncusu', Memleketin Her Yeri Şimdi Ne Güzeldir-THY 'En Beğenilen Reklam Filmi', Kenan Sofuoğlu 'En Beğenilen Sporcu', % 100 Futbol 'En Beğenilen Spor Programı', Zeki Kayahan Coşkun 'En Beğenilen Radyo Programı', İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 'En Beğenilen Sabah Haber Programı', İlber Ortaylı-Gel Zaman Git Zaman 'En Beğenilen Kültür Sanat Programı', Güldür Güldür Show 'En Beğenilen Show Programı', Olmasa da Olur-Darüşşafaka 'En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi', LÖSEV 'En Beğenilen Sivil Toplum Kuruluşu', National Geographic 'En Beğenilen Dergi."
Gecede aralarında Bakırköy, Beşiktaş, Güngören'in de olduğu bazı belediyelere "Rektörlük Özel Ödülü" verilirken, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ahu Türkpençe, Murat Yıldırım ve Birol Namoğlu'na da "Ömür Boyu Yıldızlılar Ödülü" takdim edildi.
Törene, sanat, spor, ekonomi ve televizyon dünyasından birçok önemli isim katıldı.
Yılın Yıldızları Ödülleri" Sahiplerine Verildi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü'nce 15. kez düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü'nce 15. kez düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.