Yılın Teknoloji· Şi·rketi·" Seçi·ldi·

Vodafone, Boğaziçi İş Dünyası Ödüllerinde "Yılın Teknoloji Şirketi" seçildi.



Şirket açıklamasına göre, Vodafone, yılın en prestijli iş dünyası ödülleri arasında gösterilen, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübünün organize ettiği, Türk iş dünyasının farklı alanlarda öncü isimlerini bir araya getiren Boğaziçi İş Dünyası Ödüllerinde "Yılın Teknoloji Şirketi" seçildi. Şirket ayrıca yaklaşık 15 bin öğrencisiyle Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesinin kamuoyuna sunulan anketini yüzde 65 oranla lider olarak tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları kaydetti:



"Vodafone olarak, dijitalleşme alanındaki global deneyimimiz ve mükemmel müşteri memnuniyeti odağımızla Türkiye'de birey ve kurumlar için dijital bağlantılı yaşamı mümkün kılmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşmeye yönelik öncü çalışmalarımızla, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Boğaziçi İş Dünyası Ödüllerinde 'Yılın Teknoloji Şirketi' seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi tarafından ödüllendirilmekten gurur duyduk."