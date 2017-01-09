Yılın Teknik Direktörü Claudio Ranieri

İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılının teknik direktörü Claudio Ranieri oldu.



2016 yılının en iyilerinin belirlendiği Zürih'teki ödül töreninde Leicester City Teknik Direktörü Claudio Ranieri, yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu.



Claudio Ranieri, geçen sezon İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City'i şampiyon yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. - İSTANBUL