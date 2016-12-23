Yılın Son Haftası Öncesinde

İlk çeyrekte %0,8, 2. çeyrekte %1,4 büyüme performansıyla ivme kaybetmiş olan ABD ekonomisinin 3. çeyrek büyüme görünümü, önceki çeyreklere kıyasla çok daha güçlü. Aynı zamanda ilk ve ikinci okumaya göre yukarı revizyonlar da son derece önemli. İlk okumada büyüme %2,9, ikinci okumada %3,2 olarak açıklanmıştı. Böylece her revizyonda büyüme performansı 0,3'er puan yükselmiş oldu.

Kasım ayında dayanıklı mal siparişleri, önceki aya göre %4,6 azaldı; zaten %4,8 azalması bekleniyordu. Ulaşım harici olan mal siparişlerinde ise %0,2 büyüme beklenirken %0,5 büyüme gerçekleştiğini görüyoruz. Her iki veride de önceki dönemin yukarı revize edildiğini gözlemliyoruz. Ekim ayı dayanıklı mal siparişi artışı %4,6'dan %4,8'e; çekirdek dayanıklı mal siparişi artışı ise %0,8'den %0,9'a revize edilmiş. Verinin en yalın hali; savunma ve hava araçları hariç siparişlerde de %0,2'lik artış var; ancak Ekim ayındaki %0,1'lik daralma %0,3'e doğru olumsuz yönde bir revizyon geçirmiş.

