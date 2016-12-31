Yılın Son Gününde Evlendiler

Manisa'nın Demirci ilçesinde yılı son gününde evlenen Fatma Nur ve Uğur çifti, 1 Ocak'ta da doğum günü sevinci yaşayacak.



Demirci'de bir ilköğretim kurumunda öğretmenlik yapan Uğur ve Fatma Nur çifti, Demirci Belediyesi Evlendirme memurluğunda günler öncesinden işlemlerini yaparak 2017'ye saatler kala evlenerek dünyaevine girdi.



2017'nin her çifte huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Uğur Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2016 yılının son gününde nikahlanmak için eşimle günler öncesinden belediyeye başvuru yaptık. 1 Ocak benim doğum günüm, eşimle 31 Aralık'ı nikah tarihimiz olarak belirleyerek doğum günümü ve evlilik yıl dönümümüzü aynı anda kutlamak istedik. 2017 yılının huzur, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde geçmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.



Gelin Fatmanur Efe ise "Yılın son gününde nikahlandık. Her yıl 31 Aralık'ta evlilik yıl dönümümüzü kutlarken, 1 Ocak'ta da eşimin doğum gününü kutlayacağız." dedi.