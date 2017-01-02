Yılın Son Antrenmanı

Altınova Belediyesi Tekvandocular yılın son antrenmanını Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda yaptı.



Altınova Belediyespor Teakwondo Takımı, Antrenör İsa Gündağ nezaretinde çalışmalarını Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda devam ediyor.



Altınovalı Tekvandocular 2016'nın son antrenmanını Antrenör İsa Gündağ nezaretinde gerçekleştirdi. Çalışmaların çok verimli geçtiğini dile getiren İsa Gündağ, "Çocuklarımız çok hevesli ve azimli. Her türlü imkanımız var. Velilerimiz, sporcularımız, kulüp yönetimimiz ve belediyemiz uyum içerisinde örnek bir kaynaşmayla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu gençlerden büyük başarılar bekliyorum. Bizlere her türlü desteği veren ve çok önemli imkanlar sağlayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'a gençlerimiz ve aileleri adına teşekkür ederim" dedi. - YALOVA