AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen, "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" sahiplerini buldu. 10 kategoride yarışan yaklaşık 2 bin projeden finale kalan 15 projeye ödüllerini, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım takdim etti.
10 ana kategoride ödül verildi
Proje kapsamında, insan hakları, kültür ve sanat, eğitim, kadın, sosyal sorumluluk, yardımlaşma/insani yardım, hayvan hakları, çevre ve sağlık, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor olmak üzere 10 ana kategoride ödül verildi.
Hayvan Hakları
Hayvan Hakları kategorisinde, "Yuvaya Dönüşen Plastikler" projesiyle Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ödül almaya hak kazandı. Belediyelerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilen projeyle plastik atıkların geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak yeniden kullanılması sağlandı. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere birçok okulun kampüsüne ve sahipsiz hayvanları koruma barınaklarına binlerce yuva bağışlandı.
Eğitim
Eğitim kategorisinde, "Meridyen Münazara Okulu" projesiyle Meridyen Destek Derneği ödüle layık görüldü.
Meridyen Destek Derneği, 2011 yılından itibaren öğrencilerin bilgi birikimlerini, hitabet ve iletişim kabiliyetlerini, hızlı düşünme ve karar alma yeteneklerini geliştirmek için Münazara faaliyetlerini desteklemektedir. 2014 yılından itibaren İstanbul'daki proje okullarında her hafta Türkçe ve İngilizce olarak münazara eğitimleri verilmektedir. Eğitim verilen okullarda ayrıca münazara turnuvaları düzenlenerek öğrencilerin pratik yapmalarına da imkan sağlanmaktadır.
Gençlik ve Spor
Gençlik ve spor kategorisinde, "Genç Kaşifler Keşifte" projesiyle Çorum Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği ödül aldı.
Proje, gençlerin kültürel miraslarına sahip çıkma bilincini artırarak, geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak düşüncesiyle gerçekleştirilmiştir. Yapılan aktiviteler gençlere; tarihi, kaynağında ve yaşayarak öğrenme, farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını tanıma, arkadaşlık bilinci, birlikte iş görme alışkanlıklarını geliştirme ve yaşadıkları bölgenin tarihini tanıma gibi fırsatlar sunmuştur. Proje, Çorum ilinde orta öğrenim düzeyinde eğitim alan, il merkezinde ve ilçelerinde yaşıtlarına göre ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı olan 300 öğrenci ve bunlara refakat edecek 8 kişilik proje ekibini içermektedir.
İnsan Hakları
İnsan hakları kategorisinde iki ödül verildi. "Acı Roman" projesiyle Bursa Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile "15 Temmuz Darbe Girişimi: Olaylar ve Gerçekler" projesiyle Sabah Gazetesi ödüle layık görüldü. "Acı Roman" projesi, Roman vatandaşlara karşı olan ön yargıyı kırmak, kardeşlik mesajları vermek ve erken evliliğe dikkat çekmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Eylül 2015 yılında Roman vatandaşlardan seçilen 7-17 yaş arasındaki 10 çocuk yaklaşık 7 ay boyunca "Diksiyon, Yaratıcı Drama ve Tiyatro oyunculuğu eğitimi" alarak Acı Roman isimli tiyatro gösterisini sahnelemiştir. Türkiye'de Sadece Roman Vatandaşlardan oluşan bir Tiyatro ekibi kurularak gerçekleştirilen proje Bursa'da çeşitli sahnelerde halkın gösterimine sunulmuştur. Proje kapsamında eğitim alan çocuklardan okulu bırakanlar tekrar okula kazandırılmıştır.
"15 Temmuz Darbe Girişimi: Olaylar ve Gerçekler" isimli proje, 15 Temmuz kalkışması sonrasında yurtdışında ülkemize karşı başlatılan dezenformasyon kampanyası ile savaşmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Batı dünyası FETÖ olgusu, FETÖ'nün Türkiye'deki gelişme süreci ve 15 Temmuz'u hazırlayan dinamikler üzerine bilgilendirilmiştir. Ülke sorunlarının çözümünde özel sektörün üzerine düşen görev ve sorumluluklar adına örnek oluşturmak özel sektörü, ülke sorunları konusunda proje geliştirmeye teşvik etmek düşüncesiyle hareket edilmiştir.
Kadın
Kadın kategorisinde "Sultan Annelerin Başarı Öyküsü" projesiyle Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ödüle layık görüldü. Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği 2002 yılının Nisan ayında ilkokul mezunu Sermin Cakalıoğlu başkanlığında 9 üyeyle faaliyete başlamıştır. Köydeki her aileden bir kişi aranarak kurulan derneğe katılımları istenmiştir. İlk köy kadınları derneği olma özelliğine sahip bu proje sonrası Bursa'nın birçok köyünde aynı faaliyetleri yürüten 22 köy derneği kurulmuştur. Köyün kadınları bu dernekte hünerlerini sergileyerek, hem özgüvenlerini kazanmakta, hem yardıma muhtaç insanlara yardım etmekte, hem de bütçelerine katkı sağlamaktadırlar. İlkokul mezunu olup evinde oturan kadınları topluma kazandırmak amacıyla kurulan dernek bugün 2 buçuk milyon değerindedir ve Saitabat köyünün kültürünü yaşatmaktadır.
Kültür ve Sanat
Kültür ve Sanat kategorisinde, "Gaziantep'in Gençleri Mozaikle Buluşuyor" projesiyle Fiziksel Engelliler Vakfı, ödül almaya hak kazandı. Mozaik Sanatının başkenti Gaziantep'te gerçekleştirilen Gaziantep'in Gençleri Mozaikle Buluşuyor Projesi; mozaik sanatını icra etmek için bir araya getirilen engelli ve engelsiz gençlerin birlikte bu kadim sanatı öğrenirken ustalarının mirasını yarınlara aktaran birer elçiye dönüşmelerini amaçlamaktadır. 40 gence mozaik sanatı eğitimi verilerek, sanatsal ve mesleki bir tecrübe kazandırılmıştır. Öğrenciler tarafından toplam 127 adet mozaik eseri üretilmiştir. Mozaik eserlerinden oluşan sergi düzenlenmiştir. Gaziantep'te düzenli olarak faaliyet gösterecek kapasiteye sahip bir eğitim atölyesi kurulmuştur. Gaziantep'te her yıl 200 binden fazla turistin ziyaret ettiği dünyanın en kapsamlı müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi Kompleksinde kurulan eğitim merkezi gençlerin sadece birbiriyle değil gelen yerli yabancı turistlerle etkileşime geçerek sosyalleşmeleri için fırsat sunmuştur. Turistler açısından da müzede gördükleri eşsiz eserlerin uygulamasını görmek farklı bir deneyim olmuştur.
Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji kategorisinde, "Kızlar Kodluyor" projesiyle Robincode Bilişim Teknoloji ve Girişimcilik Derneği ödül aldı.
Çocukların teknolojiyi sadece kullanan değil teknoloji üreten nesiller olarak yetiştirilmesi düşüncesiyle harekete geçilmiştir. 5-16 yaş gurubu çocuklara, siber güvenlik, dijital vatandaşlık, bilgisayar programlama (kodlama),3D tasarım, robotiks ve teknogirişimcilik eğitimleri verilmiştir. EUROPE CODE WEEK kapsamında GOOGLE ile birlikte, Zorlu holding ev sahipliğinde Zorlu Psm de 420 çocuğa bilgisayar bilimleri temel eğitimi verilmiş, bugüne kadar 4 binden fazla çocuk eğitilmiştir.
Yardımlaşma ve İnsani yardım
Yardımlaşma ve İnsani yardım kategorisinde, "Tarım Okulu" projesiyle İHH İnsani Yardım Vakfı ödüle layık görülmüştür.
Somali'de açılan Tarım Okulu ile ülkenin tarım konusunda kendine yetebilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Bu ülkede yetişmiş tarım personelinin olmaması en temel sorunu teşkil etmektedir. Bu ihtiyaca yoğunlaşan İHH'nın açtığı Tarım Okulu'nun ardından ziraat fakültesi ve ziraat meslek liseleri açılmıştır. Binlerce kişinin mezun olduğu bu okullarda öğrencilere kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek tarım eğitimi verilmektedir. Mezunlar, yaşadıkları yerlere döndüğünde kendi çevresindeki insanları da bu konuda yetiştirebilmektedir. Somali Tarım Okulu, iki yıl boyunca eğitime devam ettikten sonra geçtiğimiz yıl kapsamlı bir gelişim yaşayarak bir ziraat fakültesi halini almıştır. "Anadolu Ziraat Fakültesi" ismini alan bu okul, ev tarımı eğitimi yanı sıra tohum ıslahı, toprak analizi, yetişebilecek bitkilerin araştırılması, büyük arazilerin tarıma uygun hale getirilmesi gibi ilmi çalışmalar yapılmasına da olanak sağlamaktadır. Giderek büyüyen bu tarım hamlesi sayesinde ülkede çiftçilik ve tarımcılık da büyük atılım sağlanmıştır.
Sosyal Sorumluluk
Sosyal Sorumluluk kategorisinde, "Metrobüste Yer Verme Eylemi" projesiyle Genç Türkiye Platformu,
Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul'daki Genç Türkiye Platformu üyeleri yaklaşık 100 genç ile birlikte İstanbul Söğütlüçeşme metrobüs durağında metrobüse binip, gelecek duraklarda yerlerini kadın ve yaşlılara bırakarak farkındalık yaratmayı ve gençleri bilinçlendirmeyi hedeflemişlerdir. 45 ayrı durakta gruplar halinde kadınlara yaşlı bayanlara, çocuklu bayanlara yer verilmiş, proje ulusal basında ciddi ses getirerek farkındalık ve hedef kitleyi uyandırma amacı yerine gelmiştir.
Çevre ve Sağlık
Çevre ve Sağlık kategorisinde ise "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ödül aldı. 2004 yılında başlatılan "Konya Nüfusu Kadar Ağaç" projesiyle yola çıkan Konya Şeker, kısa zamanda bu hedefini gerçekleştirmiş ve bu kez "Türkiye Nüfusu Kadar Ağaç" hedefini seçerek bugüne kadar 18,3 milyon ağacı toprakla buluşturmuştur. 66 ayrı yerde 10 bin dekarlık toplu orman alanı oluşturulmuş, bunların yanı sıra çiftçilere 415 bin adet meyve fidanı dağıtılmıştır. Diktiği fidanların, kendi kendilerine gelişimlerini sağlayacak düzeye gelinceye kadar bakımlarını Konya Şeker yapmaktadır. Bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarında 35 adet ziraat mühendisi, 450 kişilik ağaçlandırma ekibi ve 40 adet sulama arazözü çalışmaktadır.
En Özgün Proje
"En özgün proje" kategorisinde iki proje ödül almaya hak kazandı.
"Okumuş Gençlik" projesiyle Muş Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve "Kadayıf Ustaları" projesiyle Kınalı Eller Kadın Derneği'ne ödül verildi. Okumuş Gençlik projesi, sosyal etkileşim alanlarının sadece sohbet etmek için kullanılan alanlar olmadığını, bu mekanlarda kitaba da yer olduğu bilincini Muş halkına benimsetmek amacıyla hayata geçirilmiştir.
Proje kapsamında, Muş ilinin merkezi ve Malazgirt, Bulanık, Varto, Korkut ve Hasköy ilçelerinde, Belde Belediyeleri ve köylerde 7'den 70'e herkes kitapla buluşturulmuştur. Kıraathane, park ve çeşitli sosyal alanlarda kitap stantları açılarak ücretsiz kitap dağıtılmış ve herkesin en az bir kitabının olması sağlanmıştır. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlar tespit edilerek kurslar açılmıştır. Bu çalışmalarla merkez ilçe, 5 ilçe ve köylerde toplam 49 bin kişiye ulaşılması hedeflenmiştir.
Kadayıf Ustaları projesi ile kadayıf sanatı için hazırlanan atölyede uygulamalı ve teorik olarak eğitimler verilmiştir. Kursiyerlere girişimcilik eğitimleri de verilerek KOSGEB'in hibelerinden faydalanmalarına aracılık yapılmıştır. Toplam 270 kişi eğitim almış ve yüzde 40 istihdam sağlanmıştır.
En İyi Mikro Proje
"En iyi mikro proje" kategorisinde, "Gençlere Umut, Geleceğe Işık" projesiyle Ortadoğu Sosyal Projeler ve Araştırmalar Genel Merkezi Derneği ve "Misafirim Olur Musun?" projesiyle Türkiye Beyaz Ay Derneği Tokat Şubesi ödül aldı.
Gençlere Umut, Geleceğe Işık projesi ile hızlı göçün gençler üzerindeki etkisinin azaltılması, gençlerin eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenip kentsel ve sosyal yaşama uyum sağlaması, gençlerin madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklar konusunda bilgilendirilmesi ve suç örgütlerine katılmalarına engel olunması hedeflenmiştir. İşsizlik, eğitimsizlik, terör gibi nedenlerden dolayı Gaziantep'e göç eden hedef kitleye sahada yapılan çalışmalar ile ulaşılarak, kendilerinin senaryosunu oluşturduğu ve yine kendilerinin kurguladığı göç temalı kısa filmler çekilmiştir. Aynı hedef kitle GÖÇ temalı gençlik gazetesi çıkarmıştır.
Proje kapsamında gençlerin çıkarmış olduğu gazete kentte ses getirerek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her mahalleye bir pota kampanyası başlatmasına vesile olmuştur.
Misafirim Olur musun? projesi ile özel gereksinimli öğrencilere karşı farkındalığı artırmak ve toplumun sosyal desteğini sağlamak hedeflenmiştir. Tokat ilinde belirlenen engelli öğrenciler farklı evlerde bir gece misafir edilmiştir. Proje ile özel gereksinimli öğrencilere ve ailelerine karşı duyarlılık artmış beklenen farkındalık sağlanmıştır.
Recep Tayyip Erdoğan Özel Ödülü
Yılın en çok ses getiren sivil toplum projesine "Recep Tayyip Erdoğan Özel Ödülü" takdim edildi. Bu ödüle, "Gaziantep'in Gençleri Mozaikle Buluşuyor" projesiyle Fiziksel Engelliler Vakfı layık görüldü.
Recep Tayyip Erdoğan Özel Ödülü'ne layık görülen "Gaziantep'in Gençleri Mozaikle Buluşuyor" projesi aynı zamanda kültür ve sanat ödülünü de hak ederek iki kez sahneye çıkmış oldu.
Törende ödül alan proje sahiplerine el kamerası, fotoğraf makinesi ve dizüstü bilgisayar hediye edildi. - ANKARA
Yılın 'Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri' Sahiplerini Buldu
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen, “Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri” sahiplerini buldu.
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen, "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri" sahiplerini buldu. 10 kategoride yarışan yaklaşık 2 bin projeden finale kalan 15 projeye ödüllerini, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım takdim etti.