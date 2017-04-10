"Yılın Seçilmiş Ürünleri", 2. kez sahiplerini buluyor

Üretici firmalar ve perakende, medya ve araştırma sektörünün önde gelen yöneticilerini bir araya getirecek ödül töreninde, araştırma şirketi Nielsen'in 4.109 tüketici ile yüz yüze görüşerek yaptığı anketler sonucunda kazanan ürünler açıklanacak. Son 24 ayda pazara çıkan ürünlerin katıldığı ve tüketicilerin, ürünleri "albenisi", "inovatif özelliği" ve "performansına" göre değerlendirdiği yarışmada ödül alacak ürünler, Türk tüketicilerinin referansı olan "Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)" logosunu 1 yıl boyunca tüm iletişim çalışmalarında taşımaya hak kazanacak. 2016 kazananları YSÜ logosuna bir sene boyunca reklamlarında ve ürün paketlerinde yer verirken, 2017 kazananları da Nisan ayı itibariyle YSÜ logosunu iletişim çalışmalarında kullanmaya başlayacak.

Yılın Seçilmiş Ürünü programını ikinci kez Türk tüketicileriyle buluşturmaktan büyük heyecan duyduklarını ifade eden Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu: "Tüketicilerin görüşlerini değerlendiren, tamamen tüketici odaklı olan Yılın Seçilmiş Ürünü programıyla, gelecek yıllarda tüketici ürünleri ve hizmet sektörlerinde daha geniş kategorilere ve daha çok tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz. Alışveriş için böyle şeffaf bir seçim ve bu seçimlerin ödüllendirilmesi süreci, hem markalar hem de tüketiciler için oldukça faydalı ve geliştirici bir araç." dedi.

