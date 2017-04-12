Yılın Otomobili "Renault Megane Sedan" Seçildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" (TYO) yarışmasında birinci Renault Megane Sedan seçildi.



OGD tarafından yapılan açıklamaya göre, dernek üyesi 78 otomotiv gazetecisinden toplamda 4 bin 430 puan alan Renault Megane Sedan birinciliğe ulaştı. Geçen yıl bu ödülün sahibi Skoda Superb olmuştu.



Yarışmanın ilk etabında 25 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller "Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-değer oranı" gibi kriterler açısından değerlendirildi.



"Yılın otomobilini" belirleyecek ikinci etapta ise OGD üyeleri sahip oldukları 250 puanı 7 finalist arasında dağıttı. En fazla puan alan Renault Megane Sedan, Honda Civic, Mazda MX-5, Peugeot 3008, Seat Ateca, Toyota C-HR ve Volvo S90 modellerini geride bırakmayı başardı.



Birinci seçilen Renault Megane Sedan, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.



"Finalistler arasında büyük rekabet yaşandı"



Yılın otomobili bu akşam Feriye Palace'da gerçekleştirilen törenle açıklandı. Törende konuşan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, tüm finalistler arasında büyük bir rekabetin yaşandığını belirterek, "Tamamen objektif bakış açısıyla otomobilleri değerlendirirken, fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde tuttuk." ifadesini kullandı.



Sandık, Türkiye'nin en dinamik sektörlerinin başında otomotiv sektörünün geldiğini kaydederek, OGD'nin ana kuruluş amaçlarından birisinin de tüketiciye en doğru ve sağlıklı bilgilendirmeyi yapmak olduğunu bildirdi.



Başkan Sandık, "Bunu misyon edindik. Bu misyonun bir parçası olan yılın otomobili seçiminin, tüketicinin otomobil tercihinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var"



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş ise otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle OGD'ye çok teşekkür ediyorum. Bu otomobilin arkasında milyonlarca avroluk bir yatırım ve binlerce insanın emeği var. Her şeyden önce Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği var. Dolayısıyla bunların yarattığı bu güzelliği de halkımız nezdinde kazandığı bir beğeni var. Biz bu ödülün ağırlığını ve sorumluluğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden bu ödülü her şeyden daha değerli bir şekilde saklayacağız ve tüm ekibime teşekkür ediyorum."



"Formula 1'i yeniden Türkiye'de düzenleyeceğiz"



Yarışmanın sponsorlarından Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 yetkilileri ile toplantı yaptıklarını ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde yarışların yeniden Türkiye'ye getirilmesi yönünde önemli bir adım attıklarını kaydetti.



Ak, "Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile toplantılar gerçekleştirdik. Henüz imza atılmadı ama çok önemli mesafe aldık. Umarım uzun yıllar sonra Formula 1'i Türkiye'de yeniden misafir edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bu kez 150 bin izleyici ile bu önemli organizasyonu düzenleyeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanları onurlandırmayı planlayan OGD, Anadol markalı otomobilleri hayata geçiren ekibe "Türk otomotiv sektörüne yaptıkları katkılardan" dolayı şükran plaketi verdi.