Yılın Maçı Öncesi Joshua ve Klitschko Yüz Yüze!

Bu Cumartesi Londra'da ringe çıkacak olan İngiliz Anthony Joshua ve Wladimir Kliçko son basın toplantısında yüz yüze geldi.



Kliçko basın toplantısında ilginç bir açıklama yaparak, maçın sonucunu tahmin ettiği bir video çektiğini ve bu görüntüleri de bir flash belleğe kaydettiğini belirtti.



Belleğin maç anına kadar yanında olacağını ve karşılaşmadan sonra da yardım dernekleri yararına açık artırmaya çıkaracağını açıkladı.







İki boksör arasındaki dünyanın beklediği mücadele 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



Maç 90 bin kişilik tarihi Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek.



41 yaşındaki Kliçko ve 27 yaşındaki İngiliz Anthony Joshua arasında geçecek mücadeleye büyük ilgi bekleniyor.



TSİ 21.00'da başlayacak Joshua vs Kliçko karşılaşmasının Cumartesi gecesi Tivibu ekranlarında yayınlanacağı belirtildi.