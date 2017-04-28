Yılın Maçı İçin Şifresiz Yayın Müjdesi!

Dünyadaki boks tutkunları bu maça kitlendi. Anthony Joshua ile Wladimir Klitschko (Kliçko) arasında yapılacak olan kemer maçı cumartesi günü oynanacak. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte yayın bilgileri ve maçla ilgili son gelişmeler burada.

Yılın Maçı İçin Şifresiz Yayın Müjdesi!

Dünyanın beklediği Anthony Joshua – Wladimir Klitschko arasındaki Dünya Ağırsıklet Boks kemer mücadelesi yaklaşıyor. 29 Nisan Cumartesi gecesi yapılacak. Saat 21: 00'de başlaması planlanan maç Tivibuspor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. İngiltere'nin meşhur Wembley Stadyumu'nda yapılacak olan maça 90 bin kişilik rekor katılım bekleniyor.

MAÇ ÖNCESİ ATIŞMALAR

Profesyonelliği ile bilinen iki sporcu maç öncesi birbirlerine ufak göndermelerde bulundular. Tansiyon hiç yükselmedi ve gerilimler söz seviyesinde kaldı.

Profesyonel yaşamında mağlubiyeti bulunmayan Joshua, "Yaşın önemi var elbet. Babam yaşında olduğunu kendisi söyledi. Bunu kazanmamın bir nedeni olarak görmüyorum. Kendi prestiji için dövüşecek. Unvanını geri kazanmak isteyecek, bu da benim için önemli bir fırsat. Klitschko ile 12 raund dövüşebilirim. Emin olun ki onunla baş edebilirim." diye konuştu.

KLİÇKO: BASKI ONDA

Ukraynalı boksör Kliçko ise kendisinin son derece rahat olduğunu ve baskı hissetmediğini söyledi. Kliçko, "Tüm baskı diğer tarafta, bende değil. Unvanımı koruma kaygım yok. Kaybetme veya kazanma konusunda bir rekorsal endişem yok. Sadece ringin keyfini çıkarmak, atmosferin zevkine varmak istiyorum. İyi performans göstermek ve kendimi etkilemek istiyorum. Ne yapacağım konusunda yeterli deneyime sahibim" diye konuştu.


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