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Yılın Lojistik Profesyoneli Ödülü Sahibini Buldu
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Yılın Lojistik Profesyoneli Ödülü Sahibini Buldu

Lojistikte Yılın Başarı Ödülleri töreninde, başarılı çalışmalarından dolayı Gök-Bora Satın alma Müdürü Sefa Ezgin 'Yılın Lojistik Profesyoneli' Ödülüne layık görüldü.

Yılın Lojistik Profesyoneli Ödülü Sahibini Buldu

2017 - Yılın Lojistikte Başarı Ödülleri" İstanbul Hilton Bomonti otelde sahiplerini buldu. 2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesinin gala yemeğinde düzenlenen "Lojistikte Yılın Başarı Ödülleri" töreninde, başarılı çalışmalarından dolayı Sefa Ezgin 'Yılın Lojistik Profesyoneli' Ödülüne layık görüldü.

14 kategoride verilen oylama sonucunda, ödülü Gök-Bora Lojistik Pazarlama, Satış, CRM ve Nakliye Satın alma Müdürü Sefa Ezgin, UTA Lojistik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cem Kaçmaz'ın elinden aldı.

Ödül sonrası teşekkürlerini sunan Sefa Ezgin "Gök-Bora Lojistik olarak, Öncelikli hedefimiz, çalıştığımız firmaların bizi hizmet sağlayıcısının ötesinde,maksimum değer oluşturan stratejik bir ortak olarak konumlandırmalarıdır. " diye konuştu.

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