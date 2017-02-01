Yılın Kadını Ödülü' Avukat Sibel Önder'e

ANTALYA Kadın Müzesi'nin Jale İnan 2016 Antalya Yılın Kadını Ödülü, 16 yaşında öldürülen Sezgi Kırıt cinayetini dedektif gibi araştırarak 3 sanığın 7 yıl sonra tutuklanmasını sağlayan avukat Sibel Önder'e verildi.



Antalya Kadın Müzesi'nin Jale İnan 2016 Antalya Yılın Kadını ödül töreni Akra Barut Otel'de düzenlendi. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ile eşi Ebru ve oğlu Akın Türel, Vali Yardımcısı Salih Gürhan, Kemer Belediye Başkanı bağımsız Mustafa Gül, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve çok sayıda kadın katıldı. Ödül töreni öncesi Elif Dağdeviren moderatörlüğünde yazar İclal Aydın ile söyleşi düzenlendi. İclal Aydın, hayat hikayesinden bazı kesitler aktardı.



Ailesinin hikayesinin Türkiye hikayesi olduğunu dile getiren Aydın, "Yazı geleneği bizim ailede vardı. Anne ve babam günlük tutardı. Yazmak sadece profesyonel bir yazara özgü değildir, yazmanın herkes için kanamayı durduran bir özelliği var. Ben aile büyüklerinden şikayetçi olan bir çocuktum. Ta ki şikayet edilene kadar. İş yaşamıma bakarken hiç başarılarımı göremiyorum, daha çok hatalarımı görüyorum. Dilerim benim kızım beni daha çabuk anlar" diye konuştu.



SESSİZLERİN SESİ İÇİN ALDI



Antalya Kadın Müzesi tarafından geçen yıl ilki verilen Jale İnan Antalya Yılın Kadını Ödülü bu yıl İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Sibel Önder'e verildi. Ödülünü Başkan Menderes Türel ve Vali Yardımcısı Salih Gürhan'ın elinden alan Sibel Önder, bu davada büyük bir hukuk mücadelesi verdiğini kaydetti. Çocuklarına anlatacak vicdani sorumluluk üstlendiğini belirten Önder, "Bu vicdani sorumluluğu başarıyla yerine getirebildiğim için çok mutluyum. Görevimi yaptığıma inanıyorum. Bu ödüller beni kamçılamaktadır. Böyle bir ödüle layık görüldüğüm için onurluyum. Bu ödülü haksız bir şekilde yaşam hakları elinden alınan, kimsesi olmayan sessizlerin sesi olarak alıyorum" dedi.



7 YIL UĞRAŞMIŞTI



Antalya'da 7 yıl önce 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'a uyuşturucu madde verip tecavüz edilmesi ve öldürülmesinin ardından olayı dedektif gibi araştıran avukat Sibel Önder, şüphelilerden biriyle sosyal medya üzerinden arkadaşlık kurmuş, yeni delillere ulaşmıştı. Avukat Önder'in ulaştığı deliller sayesinde Kırıt'ı öldürdüğü iddia edilen 3 sanık, 7 yıl sonra yargılanabilmiş, tutuklanmıştı. Antalya'da bu konuyla ilgili yargılama devam ediyor.



- Antalya