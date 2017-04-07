Yılın İlk Üç Ayında 35 Milyon Yolcu Uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Mart ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. DHMİ yetkililerinin açıkladığı rakamlara göre 2017 yılının ilk üç ayında tüm havalimanlarını toplam 35 milyon 494 bin 333 yolcu kullandı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, 2017 yılı Mart ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. DHMİ yetkililerinin açıkladığı rakamlara göre, Mart ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 216 bin 681, dış hatlarda ise 4 milyon 647 bin 138 oldu. Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte Mart ayında 12 milyon 902 bin 934 yolcuya hizmet sunuldu.



Mart ayında havalimanlarının uçak trafiği, iç hatlarda 70 bin 818, dış hatlarda ise 37 bin 429 olarak gerçekleşti.



Üstgeçiş (overflight) trafiğinde artış eğilimi Mart ayında da devam etti. 30 bin 727 üst geçiş (overflight) trafiği ile birlikte Mart ayında hizmet verilen toplam uçak sayısı 138 bin 974 oldu.



Havalimanları Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği Mart ayı itibarıyla iç hatlarda 58 bin 635 ton, dış hatlarda 176 bin 970 ton, toplamda ise 235 bin 605 tona ulaştı.



2017 Yılı Mart Sonu (3 Aylık) verilerine göre; hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) 385 bin 734, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 35 milyon 494 bin 333, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 640 bin 686 ton oldu. - İSTANBUL