Yılın İlk Ton Balığı Konservesi Yola Çıktı

Çanakkale'nin dünya markası Dardanel, yeni yılın ilk siparişlerini tırlara yükleyerek yurdun dört bir yanına gönderdi.



Dardanel, 2017 yılının ilk siparişlerini depolarından sevkiyat tırlarına yükledi. 2017 yılının ilk sipariş tesliminde Dardanel güvencesi ile ulusal zincirlere kendi markaları ile 40 ton (Wawa, Derya, Arometro markalı) ton balığı konservesi ile bir internet sitesi için sipariş edilen 5 ton Dardanel markalı ton balığı konserveleri tırlara yüklenerek, iç piyasada marketlerde ve internet sitelerinde satılmak üzere yola çıktı. - ÇANAKKALE