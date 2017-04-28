Yılın İlk Öğrenme Şenliği Neoplus'da

Eskişehir'de yılın ilk Öğrenme Şenliği NeoPlus'da Olgunlaşma Enstitüsü'nün açtığı sergi ile başladı.



Olgunlaşma Enstitüsün'nün kurduğu bu sergi ile vatandaşlar, hem yapılan işleri deneyimliyor, hem de bu ürünleri satın alabiliyorlar. Açılışını Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in gerçekleştirdiği sergide, cam sanatından ebru sanatına, dokumacılıktan lüle taşı işlemeciliğine kadar birçok dalda ürünlerini sergileyen Enstitü üyeleri, böylelikle sergiyi gezen Eskişehirlilere de örnek oluyorlar.



Kurulan sergi ile ilgili bilgiler veren Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nur Hatice Uzduran, öğrenmemnin yaşı olmadığına dikkat çekti. Uzduran, "Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'ne bağlı tüm kurumlar her yıl Türkiye'nin bütün illerinde şenlikler düzenliyor. Bizde bu yılın ilk öğrenme şenliğini Neoplus Outlet ve Yaşam Merkezin'nde yapıyoruz. Buradaki müşterilerde, gezerken deneyimleme imkanı bulacaklar. Hayat boyu öğrenmenin yaş sınırı yok. 7'den 70'e herkes bir hobisini gerçeğe dönüştürebilir. Biz burada geleneksel Türk el sanatlarının birbirinden farklı dallarını hem halkımıza göstermek hem de deneyimlemek için bir fırsat yakaladık. Yapılan bu etkinliğimiz 30 Nisan pazar akşamına kadar devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR