Yılın İlk Kitap Fuarı Adana'da Açılıyor

TÜRKİYE'de 'Yılın ilk kitap fuarı' olma özelliğini taşıyan Çukurova Kitap Fuarı okurlarla buluşuyor. Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen fuar, yarın kapılarını kitapseverlere açacak.



15 Ocak'a dek sürecek fuarda 300'den fazla yazar, şair, çizer, düşünür ve eleştirmen kitaplarını imzalayıp okuyucularıyla söyleşecek. Panel, konferans, söyleşi, dinleti gibi tam 70 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda Yılmaz Güney, Ahmed Arif, Demirtaş Ceyhun ve Rıfat Ilgaz gibi edebiyat ve sanatın önemli değerleri için özel anma etkinlikleri düzenlenecek.



ÜNLÜ EDEBİYATÇILAR GELİYOR



TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile yapılacak. Çukurova Kitap Fuarı, 7- 15 Ocak 2017 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bu yıl 10'uncusu yapılacak ve tam 9 gün sürecek fuarda, Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Canan Tan, Altan Öymen, Enver Aysever, Yekta Kopan, İsmail Saymaz ve Ataol Behramoğlu gibi 300'den fazla edebiyatçı, çizer ve düşünür kitaplarını imzalayacak.



KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VAR



Panel, konferans, söyleşi, şiir ve müzik dinletisi gibi tam 70 kültürel etkinliğin gerçekleştirileceği fuarda Yılmaz Güney, Ahmed Arif, Demirtaş Ceyhun ve Rıfat Ilgaz gibi edebiyat ve sanatın önemli değerleri için özel anma etkinlikleri düzenlenecek. Ahmed Arif'in 90'ıncı doğum yıldönümünde 13 Ocak'ta, Şeyhmus Diken'in konuşmacı olarak katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek. Türk sinemasına damgasını vuran isimlerden Yılmaz Güney için de fuarın açılış gününde Fatoş Güney kitapseverlerle, eşi Yılmaz Güney'in edebiyatı, yaşamı ve sinemasını konuşacak. Girişin ücretsiz olduğu fuarda, 7 Ocak'ta gazeteci Fehim Taştekin, 'Ortadoğu Nereye Gidiyor?' konulu panele katılacak. 8 Ocak'ta ise 'Demirtaş Ceyhun: Bir Cumhuriyet Aydınının Portresi' konulu söyleşide Ümit Zileli, Barış Doster ve Arif Keskiner okurlara seslenecek.



- Adana