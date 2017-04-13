Yılın Golünü Takla Atarak Kurtardı!

Kaleci, belkide yılın golü olabilecek şutu çok ilginç bir şekilde kurtardı.



Fas Ligi'nde yaşanan bu pozisyon haftaya damgasını vurdu. Kawkab Marrakech ile Raja Casablanca arasında oynanan maçın son anları ilginç anlara sahne oldu.



Karşılaşmanın duraklama bölümünde Kawkab Marrakech atağında El Fakih yaklaşık 40 metreden şutunu çekti.



Raja Casablanca kalecisi Anas Zinit, topu ilginç bir şekilde kurtardı.



Zniti, kalesine gelen topu kurtardıktan sonra ters takla atarak topu oyun alanında tutmayı başardı.



Faslı kalecini bu kurtarışı takımının sahadan mağlubiyetle ayrılmasına da engel oldu.



İlginç anlara sahne olan mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



(Sporvadisi.com)