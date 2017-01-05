Yılın En Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor

Türkiye mgm.gov.tr sitesinde yayınlanan son hava durumu uyarısına göre balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Cuma günü Marmara'yı etkilemesi beklenen kar yağışı, hafta sonuyla birlikte İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'i etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da bugünden itibaren sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. 6 Ocak cuma gününden itibaren ise balkanlardan gelen kar yağışı etkisini gösterecek. Kar yağışı çok yoğun olacak ve kısa sürede tüm marmarayı etkisi altına alacak.

CUMA GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUN OLACAK İLLER

Meteorolojinin sitesinde yayınladığı uyarıya göre cuma günü kar yağışının yoğun olacağı iller şunlar; İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Balıkesir Kocaeli , Yalova ve Bursa. Bilecik ve Sakarya illerinde de kar yağışı görülecek.



CUMARTESİ KAR YAĞIŞININ KUVVETLİ OLACAĞI İLLER

Haftasonu kar yağışı etki alanını genişleterek iç anadoluyu vuracak. Ankara başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı ile hayat duracak. Meteorolojinin sitesinden verdiğ tahmine göre 6 Ocak cumartesi günü marmara bölgesindeki illere ilaveten kar yağışının kuvvetli olacağı iller şunlar; Ankara, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Isparta, Burdur, Uşak, Zonguldak, Bolu Düzce, Karabük ve Bartın. İç anadolu bölgesindeki Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Kırşehir illerinde de kar yağışı etkili olacak.



PAZAR GÜNÜ KAR YAĞIŞINDA DURUM

8 Ocak pazar günü ise balkanlar üzerinden gelen kar dalgası doğu anadolu bölgesini de etki alanına katacak. Pazar günü yurdun doğusundan batısına hemen her yerinde kar yağışı etkili olacak.



İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu tahminine göre cuma günü kar yağışı öğleden sonra sıcaklığın düşmesi ile birlikte başlayacak. Meteorolojinin sitesinden yayınladığı uyarıda öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor denildi.

SICAKLIK 15 DERECE DÜŞECEK

Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli kar yağışı dondurucu soğukları da beraberinde getiriyor. Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacak.

BURSA'DA HAVA DURUMU

Bugünden itibaren hava sıcaklığının 11 dereceye yükseleceği Bursa'da cuma günü kar yağışının başlaması bekleniyor. Yağışın etkisiyle düşecek hava sıcaklıklarının cumartesi ve pazar günü en yüksek sıfırın altında 3 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 9 dereceye kadar ineceği Bursa'da, hafta sonunda mevsim normallerinin altında sıcaklık görülecek.

Kar kalınlığının 2,25 metre olduğu kış turizminin merkezi Uludağ'da cuma günü başlayacak kar yağışının hafta sonunda da sürmesi bekleniyor.

BİLECİK VE BALIKESİR'DE HAVA DURUMU

Hafta sonunda Bilecik'te gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 4, gece ise sıfırın altında 9 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Balıkesir'de cuma günü başlayacağı öngörülen kar yağışının cumartesi ve pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının cumartesi günü en düşük sıfırın altında 7, en yüksek sıfırın altında 3, pazar günü ise gece sıfırın altında 10, gündüz de sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Çanakkale ve Yalova'da da hafta sonunda gündüz sıcaklığının sıfırın altında 2, gece sıcaklığının ise sıfırın altında 7 dereceye düşeceği öngörülüyor.