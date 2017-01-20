Yılın En İyi Erkek Futbolcusu' Ronaldo Oldu

Yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü 4. kez Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu 31 yaşındaki Cristiano Ronaldo kazandı.



France Football Dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, Leonel Messi'yi geride bırakan Cristiano Ronaldo, 2008, 2013 ve 2014 yıllarının ardından 2016 yılında 4. kez Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuş oldu.





Real Madrid forması ile bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan, Portekiz Milli Takımı ile de 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan Ronaldo, "Bu ödülü 4 kez kazanabileceğimi hiç düşünmemiştim. Çok mutluyum ve gururluyum. Real Madrid ve milli takımdaki tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.





Ronaldo bu ödülle birlikte, sürekli karşılaştırıldığı, 5 Altın Top ödüllü Leonel Messi ile farkı 1'e indirmiş oldu



Son 3 futbolcu arasına kalan bir diğer isim olan Atletico Madrid'in Fransız forveti Antoine Griezmann ise oylamada 3. oldu.