Yılın Doktoru' Son Yolculuğuna Uğurlandı
Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi hekimlerinden Dr. Bedri Bilge, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi hekimlerinden Dr. Bedri Bilge, son yolculuğuna uğurlandı. 14 Mart Tıp Bayramında Manisa'da "Yılın Doktoru" seçilen Bilge'nin vefatı sağlık camiasını yasa boğdu.
Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Uluslararası Azerbaycan Dil Tarih ve Medeniyet Merkezinin genel sekreterliği başta olmak üzere birçok STK'nın yönetim kurulu üyeliğini yapmış olan Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) hekimlerinden Bedri Bilge (51), geçen 1 Mart 2017 tarihinde kalp krizi geçirmesi sebebiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılmış, burada yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşup, bir süre önce görevine dönmüştü. 28 Mart tarihinde bu kez beyin kanaması geçiren Dr. Bilge, kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakımdaki gözetimi süren Bilge, meslektaşlarının çabalarına rağmen dün yaşamını yitirdi. Soma maden faciasında ve Van depreminde kurtarma ekiplerinde yer alan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) de gönüllü olarak görev yapan Dr. Bilge'nin ölümü meslektaşları ve sevenlerini yasa boğdu.
MESLEKTAŞLARI UĞURLADI
Dr. Bedri Bilge için bugün ikindi namazını müteakip Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Bilge ailesi ve meslektaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dr. Bedri Bilge, meslektaşlarının omuzlarında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Bilge'nin naaşı Kırtık Asri Mezarlığına defnedildi.
YILIN HEKİMİ ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI
Komuta Kontrol Merkezi nöbetleri esnasında her türlü olağan dışı durum ve kriz anlarında problem çözücü, 112'nin tüm modül ve ilk yardım eğitimlerine eğitmen olarak destek vermesi, ihtiyaç halinde UMKE gönüllüsü olarak her türlü vakaya iştirak etmesi nedeniyle 112 Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Bedri Bilge'ye 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında yılın hekimi ödülü verilmişti.
BEDRİ BİLGE KİMDİR?
Dr. Bedri Bilge 08.11.1966'da İzmir'de doğdu. Yüksek Tahsilini 24.06.1990'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. 01.08.1990 tarihinde Bingöl'de göreve başlayan Dr. Bedri Bilge, 1992 tarihinden itibaren Manisa ilinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. Milli Eğitim Kurum hekimliği, sağlık ocağı, AÇSAP, Gençlik Danışma, acil servis hekimliği görevlerinde bulundu. 2008 yılında Manisa 112'de çalışmaya başlayan Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi, Başhekimlik, Komuta Kontrol Merkezi olmak üzere her kademede çalıştı. 2006 yılında gönüllü olarak UMKE'ye katıldı. 2011 yılı Kütahya-Simav depremi, 2011 yılı Van-Erciş depremi, 2014 yılı Soma Maden kazasında UMKE personeli olarak aktif görev aldı.
(Aykut Yeniçağ/İHA)