Yılın Doktoru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Manisa Tabip Odası yönetim kurulu, yılın doktoru seçilen Dr. Bedri Bilge'nin (51) kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi.



Tabip Odasından yapılan açıklamada, 2017 yılı Tıp Bayramı kutlamalarında yılın hekimi seçilen Doktor Bedri Bilge'nin kalp krizi sonucu vefat ettiğini belirtti.



1994 yılından itibaren Manisa'da görev yapan Bedri Bilge'nin Manisa Tabip Odası üyesi olduğu aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Dr. Bedri Bilge, 2017 yılı Tıp Bayramı kutlamalarında yılın hekimi seçilmiştir. Manisa'da sağlıkla ilgili bir çok toplantıda odamızı temsil etmiştir. Uzun yıllar 112 Komuta Merkezi ve UMKE'de hekimlik ve eğitmenlik yapmıştır. 2017 yılı Tıp Bayramı kutlamalarında yılın hekimi seçilmiştir. Odamıza üye olduğu süre içerisinde çok önemli katkıları, emekleri olan Dr. Bedri Bilge'yi bugün geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybettik."



Bilge için yarın ikindi namazına mütakip Hatuniye Cami'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.