'Yılın Doktoru', Gözyaşlarıyla Uğurlandı

MANİSA'da 2017 yılında 'Yılın Doktoru' seçilen ve beyin kanamasından hayatını kaybeden Dr. Bedri Bilge, 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki törenin ardından Hatuniye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Manisa Tabip Odası tarafından geçen mart ayında 'Yılın Doktoru' seçilen 51 yaşındaki Dr. Bedri Bilge, beyin kanaması nedeniyle Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sağlık camiasını yasa boğan vefatın ardından bugün Yunusemere İlçesi'ndeki 112 Acil Komuta Merkezi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, vefat eden Dr. Bedri Bilge'nin eşi Dilara Bilge, annesi Nebahat Bilge, sağlık sendikaları başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Törende konuşan Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, vefat eden Dr. Bilge'nin yardımsever bir kişiliği olduğunu, hem Manisa'da hem de sağlık camiasında sevildiğini ifade etti.



112 Acil Komuta Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Dr. Bedri Bilge'nin cenazesi ambulans sirenleri eşliğinde cenaze aracıyla Hatuniye Camii'ne götürüldü. Öğlende kılınan cenaze namazına Vali Mustafa Hakan Güvençer, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Halk Sağlığı İl Müdürü Engin Yıldırım, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, işadamları, sivil toplum kuruluşları ve Manisa sağlık camiasında çalışanlar katıldı.



Öğle namazının ardından ilk olarak Dr. Bedri Bilge'nin naaşının yanına konulan ve vefat eden emekli jandarma emekli astsubay Hüseyin Moğol'un cenaze namazı kılındı. Ardından Dr. Bedri Bilge'nin cenaze namazı kılındı. Dr. Bilge gözyaşları içerisinde Kırtık Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. - Manisa