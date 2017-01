Yıldıztepe Yarıyıl Tatiline Hazır

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'deki otellerde, yarıyıl tatili için hazırlıklar yapıldı.



Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi, sezon boyunca İstabul, Ankara, Amasya, Çorum, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı başta olmak üzere birçok ilden kayakseveri ağırlıyor.



Yarıyıl tatilinde daha fazla ziyaretçinin beklendiği kayak merkezindeki oteller ise hazırlıklarını tamamladı.



Merkezde otel işletmecisi Adem Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının yaklaşık 130 santimetreye ulaştığını söyledi.



Yıldıztepe'nin görülmeye değer olduğunu belirten Can, "Çam ağaçları arasında kayak yapmak, telesiyeje binmek isteyen tüm dostlarımızı bekliyoruz. Doğal güzellikleri ve iklimiyle öne çıkan Yıldıztepe, kayakseverlerin, tatili en güzel şekilde geçirecekleri nadide yerlerden biri." dedi.



Can, kayak merkezinin, kamu kurumları ve özel sektörün çalışmasıyla güzel bir hale büründüğünü vurguladı.



Yarıyıl tatili için hazırlıkların tamamlandığını anlatan Can, "Yıldıztepe'ye gelen misafirlerimize güzel bir tatil yaptırmayı planlıyoruz. Tatil boyunca çeşitli eğlenceler olacak. Buradaki otellerde gece eğlenceleri, gündüz ise kayak oyunları hazırladık. Yarıyıl tatilinin bir ay olması düşüncesi var. Gerçekleşirse hem işletmeler hem de tatilciler açısından çok güzel olacak." ifadelerini kullandı.